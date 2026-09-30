यूपी: प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी, 477 पदों पर 477 अभ्यर्थी चयनित; जानें अपडेट

प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। भर्ती के तहत कुल 477 पदों के सापेक्ष 477 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। चयन परिणाम जारी होने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित आगामी प्रक्रिया विभागीय स्तर पर पूरी की जाएगी। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी आगे की प्रक्रिया और आवश्यक निर्देशों के लिए संबंधित विभाग की ओर से जारी सूचनाओं पर नजर रखें।

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