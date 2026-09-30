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यूपी: प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी, 477 पदों पर 477 अभ्यर्थी चयनित; जानें अपडेट

Wed, 30 Sep 2026 08:01 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 30 Sep 2026 08:01 PM IST
सार

प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। भर्ती के तहत कुल 477 पदों के लिए 477 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। परिणाम जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया विभागीय स्तर पर पूरी की जाएगी। अभ्यर्थियों को आगे के निर्देशों के लिए संबंधित विभाग की सूचनाएं देखते रहना होगा।

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UP: Final selection results for Enforcement Constable recruitment released; 477 candidates selected for 477 po
UP Police Constable Recruitment 2023 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। भर्ती के तहत कुल 477 पदों के सापेक्ष 477 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। चयन परिणाम जारी होने के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित आगामी प्रक्रिया विभागीय स्तर पर पूरी की जाएगी। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी आगे की प्रक्रिया और आवश्यक निर्देशों के लिए संबंधित विभाग की ओर से जारी सूचनाओं पर नजर रखें।

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