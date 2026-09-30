यूपी में सिपाही भर्ती: शारीरिक दक्षता परीक्षा के संशोधित प्रवेश पत्र जारी, बारिश के कारण परीक्षा इस तारीख पर

प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के संशोधित प्रवेश पत्र उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा आगामी 8 अक्तूबर से प्रस्तावित है, वह अपना संशोधित प्रवेश पत्र वेबसाइट पर दिए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

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बता दें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रदेश के 15 स्थानों में होनी है। इनमें से 9 केंद्रों पर बारिश की वजह से परीक्षा 1 अक्तूबर की जगह अब 8 अक्तूबर को होगी। वहीं अन्य छह केंद्रों पर पूर्व में निर्धारित तिथि 1 अक्तूबर को परीक्षा होगी। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक पीएसी की 12वीं वाहिनी फतेहपुर, 8वीं वाहिनी बरेली, 9वीं वाहिनी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी गोरखपुर, 37वीं वाहिनी कानपुर, 6वीं वाहिनी मेरठ, 47वीं वाहिनी गाजियाबाद, 20वीं वाहिनी आजमगढ़, 39वीं वाहिनी मिर्जापुर केंद्र पर परीक्षा अब 8 अक्तूबर को होगी।