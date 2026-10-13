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Video: गुलाला घाट पर रोड तक आ पहुंचा गोमती नदी का पानी

Akash Dwivedi

Updated Tue, 13 Oct 2026 01:38 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 01:38 PM IST







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लखनऊ के गुलाला घाट पर रोड तक आ पहुंचा गोमती नदी का पानी, जिसके चलते वहां पर होने वाले दाह संस्कार अब एक खाली पड़े प्लाट में होता। ... और पढ़ें

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