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छानबीन में सामने आया है कि विनय कुमार के परिवार की एक महिला भी यूपी पुलिस में है। पुलिस ने उससे भी संपर्क किया है। परिवार के लोगों पर दबाव डाला जा रहा है ताकि विनय सामने आए।खास बात यह है कि विनय का भाई रविशंकर भी सराफ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रीतम और तिलक मांझी ने सबसे पहले रविशंकर से ही संपर्क किया था। दोनों को पता था कि उसका भाई पुलिस में है। ऐसे में अगर वह साथ आ जाता है तो वारदात को अंजाम देने में कठिनाई नहीं होगी। रविशंकर ने विनय को पूरे मामले की जानकारी दी थी।आरोपियों ने कहा था कि सराफ महेंद्र दास के पास रखा सोना दो नंबर का है। उसके पास कोई कागजात नहीं हैं। अगर पुलिस पूछताछ करेगी तो दबाव में वह सोना देकर शांत बैठ जाएगा। आरोपियों को इसकी उम्मीद नहीं थी कि महेंद्र पुलिस में शिकायत कर देंगे।जौनपुर, बलिया व रायबरेली पहुंची पुलिसविनय शंकर की तलाश में पुलिस ने जौनपुर, बलिया और रायबरेली में दबिश दी है। उसके संभावित ठिकानों पर छापा मारा है। विनय जौनपुर के लाइन बाजार थाने में तैनात था। ऐसे में जौनपुर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। लाइन बाजार थाने की पुलिस भी उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। उसके कुछ करीबियों को भी हिरासत में लिया गया है।राहुल के दोस्त हैं तीनों सिपाहीगिरफ्तार किया गया विभूतिखंड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का गार्ड राहुल चौहान कानपुर के रावतपुर स्थित आदर्शनगर का रहने वाला है। पड़ताल में सामने आया है कि तीनों सिपाही उसके दोस्त हैं। विनय शंकर ने राहुल से संपर्क किया था। इसके बाद राहुल ने अविनाश और दुर्गेश से फोन पर बात कर लूट की साजिश में शामिल किया था। दुर्गेश ड्यूटी से इमरजेंसी बताकर थोड़ी देर के लिए निकला था। वारदात के बाद वह तड़के गौतमपल्ली थाने वापस चला गया था।