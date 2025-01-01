Lucknow News: आनंदविहार के लिए आज दो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:25 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:25 AM IST
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लखनऊ। रेलवे प्रशासन शनिवार को आनंदविहार के लिए वाया लखनऊ दो स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। सहरसा और दरभंगा से इनका संचालन होगा। ट्रेन संख्या 05531 स्पेशल दरभंगा से रात 10:55 बजे चलकर अगले दिन दोपहर एक बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां से चलकर रात 9:30 बजे ट्रेन आनंदविहार पहुंचेगी। इसमें जनरल, स्लीपर सहित कुल 22 कोच होंगे। ट्रेन संख्या 05599 स्पेशल सहरसा से रात दस बजे चलकर गोरखपुर, गोंडा, बाराबंकी होते हुए अगली दोपहर 3:15 बजे लखनऊ तथा रात 2:30 बजे आनंदविहार पहुंचेगी।
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