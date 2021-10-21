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पूर्व राज्यपाल के कार्यक्रम को देखते हुए नगर निगम के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक बृजेश प्रजापति ने रामकी के जोनल हेड हिमांशु शुक्ला व यूनिट इंचार्ज उत्तम मिश्रा को दौरे वाले रूट पर विशेष सफाई व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी कंपनी के कर्मचारियों ने लापरवाही की। पूर्व राज्यपाल के आगमन से पहले जब सफाई निरीक्षक ने निरीक्षण किया तो रूट पर गंदगी और कूड़े के ढेर मिले। इस पर तत्काल जोनल कर्मचारियों को लगाकर सफाई कराई गई।

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लखनऊ। वीआईपी के दौरे वाले रूट पर सफाई में निजी कंपनी लखनऊ स्वच्छता अभियान (रामकी) की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। मंगलवार को पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के इंदिरानगर में दौरे वाले रूट पर गंदगी मिलने के कारण नगर निगम ने रामकी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी गंदगी मिलने पर कंपनी पर कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है।