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VIDEO: ढाई महीने से वेतन न दिए जाने को लेकर सफाईकर्मियों ने जताया विरोध, बोले- कंपनी नहीं दे रही वेतन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 16 Sep 2026 12:55 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 12:55 PM IST







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कार्यदायी संस्था की ओर से ढाई महीने से वेतन न दिए जाने से नाराज सफाई कर्मचारियों में नगर निगम मुख्यालय पर विरोध जताया। कर्मचारियों ने बताया था वह बसंतकुंज इलाके में काम करते हैं जिस ड्रैगन कंपनी ने उनको तैनात किया है उसने वेतन नहीं दिया है। इससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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