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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The colors of Radha-Krishna in Ganpati's court

Lucknow News: गणपति के दरबार में राधा-कृष्ण का रंग

Sun, 20 Sep 2026 02:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:48 AM IST
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The colors of Radha-Krishna in Ganpati's court
गणपति के दरबार में राधा-कृष्ण का रंग
लखनऊ। राधाष्टमी के पावन अवसर पर शनिवार को झूलेलाल वाटिका स्थित मनौतियों के राजा के दरबार में भक्ति के साथ राधा-कृष्ण की छटा भी बिखरी। पंडाल में श्री राधा-कृष्ण के सुंदर स्वरूप की झांकी सजाई गई। सांस्कृतिक संध्या में राधा-कृष्ण रास की सजीव और मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र बनी।
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कोलकाता से आए प्रसिद्ध भजन गायक संजय शर्मा ने भक्ति गीतों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। मनौतियों के राजा के दरबार में छप्पन भोग उत्सव भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। गणेश प्राकट्य कमेटी के 351 परिवारों ने इसमें हिस्सा लिया। गणेश प्राकट्य समिति के संरक्षक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि रविवार को दोपहर 12 बजे बप्पा का सिंदूराभिषेक होगा। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल, पार्षद रंजीत सिंह, जयकरन सिंह, अखिलेश बंसल, संजय सिंह गांधी, गोपाल अग्रवाल, सुधांशु बाथम सहित महिला मंडल से संध्या बंसल और ऊषा अग्रवाल मौजूद रहीं।
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बीबीडी में शोभायात्रा, गोमती तट पर विसर्जन

बीबीडी कैंपस में आयोजित गणेशोत्सव का समापन झूलेलाल पार्क स्थित गोमती तट पर गणेश प्रतिमा के विसर्जन के साथ हुआ। सुबह श्री सिद्धि गणेश मंदिर के पंडाल में विराजमान गणपति की पूजा-अर्चना वाराणसी के आचार्य राजीव नयन उपाध्याय ने की। इसके बाद अबीर-गुलाल से सराबोर श्रद्धालु विघ्नहर्ता की भक्ति में डूबे हुए विसर्जन स्थल पहुंचे।
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शोभायात्रा बीबीडी परिसर से शुरू होकर मटियारी चौराहा, चिनहट तिराहा, पॉलीटेक्निक चौराहा, निशातगंज और हनुमान सेतु होते हुए झूलेलाल पार्क स्थित गोमती तट पहुंची। इस दौरान बीबीडीयू की चांसलर अलका दास गुप्ता, प्रो चांसलर विराज सागर दास, वाइस प्रेसिडेंट देवांशी दास, सोनाक्षी दास और एजुकेशनल ग्रुप के मुख्य अधिशाषी निदेशक आरके अग्रवाल मौजूद रहे।

गणपति विसर्जन में झूमे भक्त
अमौसी एयरपोर्ट स्थित न्यू आजाद नगर की श्री गणेश महोत्सव समिति ने गणेश प्रतिमा का शारदा नहर में विसर्जन किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष राम बदन सचान, शिवबोधन वकील, अमरनाथ यादव, संतोष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। पेपर मिल कॉलोनी स्थित स्टार अपार्टमेंट में मुनाल संस्था की ओर से आयोजित गणेशोत्सव का समापन भी शनिवार को गणपति विसर्जन के साथ हुआ।


गोमती में विसर्जन नहीं करेगी शुभ संस्कार समिति

शुभ संस्कार समिति की ओर से संकटा देवी मंदिर में आयोजित श्री गणेश जन्मोत्सव समारोह में इस वर्ष गणेश जी नगर भ्रमण के बाद गोमती तट नहीं जाएंगे। समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडे ने कहा कि गोमती में लगातार गिर रहे नालों के पानी और गंदगी से नाराज समिति ने शोभायात्रा लेकर कुड़िया घाट नहीं जाने का फैसला लिया है। महामंत्री रिद्धि किशोर गौड़ ने बताया कि 21 सितंबर को हवन के बाद संकटा देवी मंदिर में ही काली मिट्टी की बनी मूर्तियों का आदि कैलाश पार्वती कुंड के जल के साथ गंगाजल में विसर्जन किया जाएगा और पानी को गमलों में डाल दिया जाएगा।

गणपति के दरबार में राधा-कृष्ण का रंग

गणपति के दरबार में राधा-कृष्ण का रंग

गणपति के दरबार में राधा-कृष्ण का रंग

गणपति के दरबार में राधा-कृष्ण का रंग

गणपति के दरबार में राधा-कृष्ण का रंग

गणपति के दरबार में राधा-कृष्ण का रंग

गणपति के दरबार में राधा-कृष्ण का रंग

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गणपति के दरबार में राधा-कृष्ण का रंग

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गणपति के दरबार में राधा-कृष्ण का रंग

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