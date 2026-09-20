बीबीएयू : त्रुटि सुधार का आज अंतिम मौका
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:46 AM IST
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लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीएचडी कार्यक्रमों के लिए सूचना जारी की है। पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर दिया गया है। विश्वविद्यालय की अधिसूचना के अनुसार, पीएचडी 2026-27 के सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए यह सुविधा है। ऑनलाइन सुधार विंडो 20 सितंबर तक खुली रहेगी। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने को कहा है। आवश्यक सुधार समय से पूरा करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद सुधार का अवसर उपलब्ध नहीं होगा।
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