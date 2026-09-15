Video: डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के रक्तदान कार्यक्रम में 128 बार रक्तदान करने वाले सम्मानित

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उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के लखनऊ मंडल की ओर से मंगलवार को विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में मौजूद डिप्लोमा इंजीनियरों को संबोधित किया। उन्होंने रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी बताते हुए लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। इस दौरान 128 बार रक्तदान कर चुके अरुण गोयल समेत अन्य रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महासंघ के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में डिप्लोमा इंजीनियरों ने हिस्सा लिया।

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