Video: सैयद मोहसिन रजा के नेतृत्व में कई लोगों ने रालोद की सदस्यता ली

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राजधानी में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष राजा ऐश्वर्य राज सिंह के निर्देशन में सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सैयद मोहसिन रजा के नेतृत्व में उनके कई समर्थकों ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय लोक दल की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। पार्टी पदाधिकारियों ने नए सदस्यों का स्वागत किया और संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया। इस दौरान पार्टी की नीतियों और संगठन के विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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