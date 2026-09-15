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Video: कानपुर जाने वाले यात्रियों के लिए चारबाग से स्पेशल ट्रेन रवाना

Tue, 15 Sep 2026 03:51 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Tue, 15 Sep 2026 03:51 PM IST
Video: कानपुर जाने वाले यात्रियों के लिए चारबाग से स्पेशल ट्रेन रवाना
चारबाग रेलवे स्टेशन से कानपुर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ट्रेन चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर सात से रवाना हुई। ट्रेन के संचालन से कानपुर जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिली। स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए रेलवे की ओर से व्यवस्थाएं की गईं।
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