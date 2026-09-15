यूपी: एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बोले- जेन जी और जेन अल्फा स्मार्ट हैं, सही दिशा मिले तो मंजिल खुद तय कर लेंगे

अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके लखनऊ के एस्ट्रोनॉट और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मंगलवार को परिवार के साथ गोमती पुस्तक महोत्सव पहुंचे। यहां उनकी लिखी किताब ‘द सेकंड ऑर्बिट’ का विमोचन किया गया। इस दौरान उन्होंने युवाओं और बच्चों से जुड़ाव को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जेन-जी और जेन-अल्फा बेहद स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। जरूरत सिर्फ उन्हें सही दिशा दिखाने की है।

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