{"_id":"6accd047baf00aafe1009841","slug":"video-video-bhajapa-sasatha-na-akhalsha-yathava-ka-lkha-khal-patara-thall-oura-lkhanauu-thana-pata-para-bhajaga-bl-apana-va-apana-pata-ka-itahasa-thakha-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: भाजपा सांसद ने अखिलेश यादव को लिखा खुला पत्र, दिल्ली और लखनऊ दोनों पतों पर भेजेंगे, बोले- अपना व अपने पिता का इतिहास देखें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: भाजपा सांसद ने अखिलेश यादव को लिखा खुला पत्र, दिल्ली और लखनऊ दोनों पतों पर भेजेंगे, बोले- अपना व अपने पिता का इतिहास देखें

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Mon, 12 Oct 2026 05:49 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 05:49 PM IST







Link Copied



राज्यसभा सांसद अमर मौर्य बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम तीन पन्नों का एक खुला पत्र लिखा है, जिसे दिल्ली और लखनऊ स्थित उनके दोनों आवासों के पते पर भेजा जाएगा। मौर्य ने कहा कि वह इस पत्र के माध्यम से अखिलेश यादव से सवालों के जवाब चाहते हैं। कहा कि अखिलेश यादव पहले अपने परिवार का इतिहास देखें। ... और पढ़ें

विज्ञापन