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VIDEO: 39वीं अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग एवं बेस्ट फिजीक प्रतियोगिता का आयोजन
उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल के तत्वावधान में 39वीं अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग एवं बेस्ट फिजीक प्रतियोगिता-2026 का आयोजन 13 से 16 अक्टूबर तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI), लखनऊ में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश भर के 13 डाक परिमंडलों से लगभग 157 खिलाड़ी, मैनेजर और कोच प्रतिभाग करेंगे।
आयोजन को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता में उत्तर प्रदेश पोस्टल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन एवं उत्तर प्रदेश के चीफ पोस्टमास्टर जनरल डॉ. अजय सिंह चौहान ने बताया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है।
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