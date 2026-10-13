Video: अवध बस स्टैंड पर डग्गामार वाहनों के खिलाफ धरने पर बैठे चालक-परिचालक

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अवध बस स्टैंड के आसपास डग्गामार वाहनों की बढ़ती संख्या के विरोध में मंगलवार सुबह करीब नौ बजे बस चालकों और परिचालकों ने धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे चालक-परिचालकों का आरोप है कि बस स्टैंड के आसपास बड़ी संख्या में डग्गामार वाहन खड़े होकर अवैध रूप से सवारियां भर रहे हैं। इससे बसों के संचालन और उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है। चालक-परिचालकों ने संबंधित विभाग और अधिकारियों से मांग की कि बस स्टैंड के आसपास नियमों के विपरीत संचालित होने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि डग्गामार वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बस स्टैंड के आसपास यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की भी मांग उठाई। वहीं, यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए संबंधित विभाग की ओर से उनके रुपये वापस कराने की बात कही गई। इसके बाद यात्रियों ने लाइन लगाकर अपने रुपये वापस लिए। हालांकि, कुछ यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके रुपये वापस नहीं मिले। इसको लेकर यात्रियों में नाराजगी भी देखने को मिली।

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