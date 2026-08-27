Video: अमर उजाला प्रेस पहुंचे सेंट जोसफ स्कूल के बच्चे, जाना कैसे छपता है अखबार

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अमौसी के नादरगंज स्थित अमर उजाला प्रेस में सेंट जोसफ स्कूल के छात्र-छात्राएं प्रेस विजिट के लिए पहुंचे। इस दौरान बच्चों ने अमर उजाला अखबार के प्रकाशन और प्रिंटिंग की प्रक्रिया को करीब से जाना। छात्रों को बताया गया कि खबरों के चयन और पेज तैयार होने से लेकर आधुनिक मशीनों के जरिए अखबार की छपाई और वितरण तक पूरी प्रक्रिया कैसे संचालित होती है। प्रेस भ्रमण के दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला।

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