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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Wife arrives with a birthday cake in the capital; a scream escapes the moment the door opens—husband found

यूपी: राजधानी में जन्मदिन पर केक लेकर पहुंची पत्नी, दरवाजा खोलती ही निकली चीख; पति फंदे से लटका मिला

Fri, 28 Aug 2026 10:13 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 28 Aug 2026 10:13 PM IST
सार

लखनऊ के दुबग्गा में जन्मदिन पर पत्नी केक लेकर घर पहुंची तो पति का शव फंदे से लटका मिला। प्रेम विवाह करने वाले युवक की आत्महत्या से परिवार सदमे में है। पुलिस जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार, लोन की ईएमआई और समय पर वेतन न मिलने से युवक परेशान था।

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UP: Wife arrives with a birthday cake in the capital; a scream escapes the moment the door opens—husband found
लखनऊ में पति ने किया सुसाइड। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दुबग्गा के फरीदीनगर इलाके में रहने वाली अंजली बृहस्पतिवार को पति के जन्मदिन पर केक लेकर घर पहुंचीं तो पति अभिषेक त्रिवेदी (25) का शव फंदे से लटका मिला। पति का शव देखकर अंजली बेहोश हो गईं। अभिषेक ने आत्महत्या क्यों की, इसका पता नहीं चल सका है।

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मूलरूप से बाराबंकी के कुतलूपुर निवासी अभिषेक ने तीन साल पहले गोमतीनगर के बड़ी जुगौली निवासी अंजली से प्रेम विवाह किया था। उनके साढ़ू दीपक ने बताया कि इस शादी से अभिषेक के परिजन खुश नहीं थे। वह अंजली के साथ दुबग्गा के फरीदीनगर स्थित मकान में रहते थे। 

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दरवाजा धक्का देकर खुलवाया

अंजली रक्षाबंधन के चलते बुधवार को मायके गई थीं। बृहस्पतिवार को अभिषेक के जन्मदिन पर अंजली उन्हें सरप्राइज देने के लिए केक लेकर फरीदीनगर स्थित घर पहुंचीं। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और दरवाजा धक्का देकर खुलवाया। अंदर जाने पर कमरे में पंखे से दुपट्टे के सहारे अभिषेक का शव फंदे से लटका मिला।

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इंस्पेक्टर दुबग्गा श्रीकांत राय ने बताया कि अभिषेक ने आत्महत्या क्यों की, इसका पता नहीं चल सका है। परिजनों ने भी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद अभिषेक के साले दीपक ने बताया कि बहनोई ने कुछ लोन लिया था। समय पर वेतन नहीं मिलने से वह ईएमआई जमा नहीं कर पा रहे थे। आशंका है कि इसी से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली।

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