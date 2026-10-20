Video: ऐशबाग रामलीला मैदान में ‘महिषासुर मर्दिनी’ का मंचन, कलाकारों ने मोहा मन

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ऐतिहासिक ऐशबाग रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला महोत्सव के दौरान भास्कर नाट्य कला केंद्र, कोलकाता की ओर से ‘महिषासुर मर्दिनी’ नाटक का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से मां दुर्गा की महिमा और महिषासुर पर उनकी विजय की कथा को जीवंत किया। मंचन के दौरान दर्शकों ने कलाकारों की प्रस्तुति का आनंद लिया।

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