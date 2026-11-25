{"_id":"6b069f8bf4835acdb1009657","slug":"video-tanuj-punia-said-permission-for-march-in-lucknow-was-denied-on-grounds-that-it-is-sensitive-area-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया बोले- संवेदनशील इलाका बताकर लखनऊ में मार्च की अनुमति नहीं दी गई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया बोले- संवेदनशील इलाका बताकर लखनऊ में मार्च की अनुमति नहीं दी गई
लखनऊ में कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि हम संविधान की बात करते हैं। मार्च का कार्यक्रम स्थगित कर, अब पार्टी कार्यालय में करेंगे। 40 हजार लोग शामिल होंगे। भाजपा 500 लोग के साथ विधानसभा से रविदास मंदिर तक मार्च करती है तो उन्हें अनुमति मिल जाती है, पर हमें नहीं। सरकार मार्च से घबरा गई है। सीट शेयरिंग के सवाल पर बोले बैठक दिल्ली में हुई है, सीटों को लेकर बनी कमेटी ही इसके बारे में बताएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।