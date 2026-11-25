{"_id":"6b069f8bf4835acdb1009657","slug":"video-tanuj-punia-said-permission-for-march-in-lucknow-was-denied-on-grounds-that-it-is-sensitive-area-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया बोले- संवेदनशील इलाका बताकर लखनऊ में मार्च की अनुमति नहीं दी गई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ में कांग्रेस सांसद तनुज पूनिया ने कहा कि हम संविधान की बात करते हैं। मार्च का कार्यक्रम स्थगित कर, अब पार्टी कार्यालय में करेंगे। 40 हजार लोग शामिल होंगे। भाजपा 500 लोग के साथ विधानसभा से रविदास मंदिर तक मार्च करती है तो उन्हें अनुमति मिल जाती है, पर हमें नहीं। सरकार मार्च से घबरा गई है। सीट शेयरिंग के सवाल पर बोले बैठक दिल्ली में हुई है, सीटों को लेकर बनी कमेटी ही इसके बारे में बताएगी।

... और पढ़ें