योगी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एलान किया है कि वो जहूराबाद से नहीं अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मालूम हो कि अंबेडकरनगर से रामअचल राजभर विधायक हैं। राजभर ने जिला और सीट बदली है। ऐसे में उनका मुकाबला सपा के कद्दावर नेता से हो सकता है। ये बयान राजभर ने एक टीवी चैनल से बातचीत में दिया है।

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चुनाव की आहट के साथ ही भाजपा नीत एनडीए के दो प्रमुख सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर निषाद पार्टी के साथ सुभासपा ने भी दावा ठोंक दिया है। इससे दोनों दलों के नेताओं के बीच रार बढ़ती दिख रही है।2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें निषाद पार्टी के खाते में गई थीं। हालांकि, अतरौलिया में सपा के संग्राम यादव ने निषाद पार्टी के प्रत्याशी को हराकर सीट बरकरार रखी थी, जबकि चौरीचौरा से निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे ने जीत दर्ज की थी। अब 2027 के चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की कवायद के बीच दोनों दल पिछले चुनाव के मतों और अपने कोर वोट बैंक के आधार पर दावेदारी कर रहे हैं।सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी अतरौलिया में ढाई साल से मेहनत कर रही है। वहां राजभर और निषाद समाज के वोट लगभग बराबर हैं। चौरीचौरा में राजभर समाज के 50 हजार वोट हैं। ऐसे में क्या निषाद पार्टी अपना दावा छोड़ देगी?वहीं, निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद का तर्क है कि दोनों सीटें पिछली बार उनकी पार्टी को मिली थीं। चौरीचौरा से उनके बेटे ने चुनाव भी जीता था। इसलिए दोनों सीटों पर उनका स्वाभाविक हक है।रविवार को निषाद पार्टी ने आजमगढ़ के अतरौलिया में संवैधानिक सुरक्षा अधिकार सम्मेलन आयोजित किया। इसमें निषाद और राजभर जातियों के आरक्षण के मुद्दे पर सुभासपा को साथ आने का आह्वान किया गया। इस आयोजन से सुभासपा असहज हुई। दोनों दल एनडीए में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं।