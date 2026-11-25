{"_id":"6b069d63aab177d93705e294","slug":"video-congress-denied-permission-for-constitution-protection-march-in-lucknow-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांग्रेस को नहीं मिली लखनऊ में संविधान रक्षा मार्च की अनुमति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने प्रेसवार्ता में बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर आयोजन होगा। संविधान रक्षा सम्मेलन मनाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी में माल्यार्पण के बाद हजरतगंज स्थित आंबेडकर प्रतिमा तक जाना था। लेकिन, सरकार ने अनुमति नहीं दी है। हमने शांतिपूर्ण मार्च की बात कहे थे और लिखित दिया था फिर भी अनुमति नहीं मिली है। प्रशासन ने संवेदनशील एरिया होते हुए कहते हुए मना किया है। पार्टी मुख्यालय में अब कार्यक्रम होगा।

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