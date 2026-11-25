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VIDEO: गन्ना मूल्य बढ़ोतरी और अन्य मांगों के लिए किसानों का प्रदर्शन
गन्ना मूल्य बढ़ाकर छह सौ रुपये प्रति क्विंटल किए जाने, खाद बीज और अन्य मांगों को लेकर आजाद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने गोमतीनगर के 1090 चौराहे पर प्रदर्शन किया। किसान यूनियन ने 1090 चौराहे से विधानसभा तक पैदल मार्च का ऐलान किया था। इसको लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना था। किसानों के पहुंचते ही उन्हें रोक लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव की अगुवाई में पदाधिकारियों ने चौराहे पर ही विरोध प्रदर्शन किया।
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