{"_id":"6a905d1691a651e9570221cb","slug":"video-satapara-pasatamaratama-hausa-jana-val-rasata-brasha-ma-thhasa-thasa-fata-gahara-gadadha-sa-shava-ka-lkara-pahaca-parajana-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीतापुर: पोस्टमार्टम हाउस जाने वाला रास्ता बारिश में धंसा, दस फीट गहरे गड्ढे से शवों को लेकर पहुंचे परिजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर के बाहरी इलाके में बने पोस्टमार्टम हाउस को जाने वाला मार्ग भारी बारिश के चलते धंस गया। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम कराने आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिले का एक मात्र पोस्टमार्टम हाउस रामकोट इलाके में वनचेतना पार्क से करीब एक किलोमीटर अंदर की ओर स्थित है। वहां जाने के लिए महज आठ से दस फिट का संकरा रास्ता है। इस मार्ग से ही परिजन शवों को लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं। बुधवार रात हुई बारिश से सड़क का एकहिस्सा धंस गया। बृहस्पतिवार सुबह जब लोगों ने देखा तो पाया कि करीब दस से पंद्रह फीट तक सड़क कट चुकी है। उसमें सिर्फ सीमेंट के पाइप दिख रहे हैं। सुबह के समय पोस्टमार्टम हाउस आने वाले कर्मचारी खेतों का रास्ता अपनाकर अपने गंतव्य तक पहुंचे। पोस्टमार्टम कराने के लिए कुछ शवों को खेतों से गुजारा गया। वहीं कुछ शवों को उनके परिजन स्ट्रेचर पर लेकर इसी कटे हुए रास्ते से ले जाते हुए दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया था। शाम तक वहां कोई काम नहीं हो पाया था। सिर्फ एक जेसीबी आई थी। उसका चालक रास्ते को देखकर वाहन समेत वापस चला गया।

... और पढ़ें