{"_id":"6b06cbd81ac759fe6b081603","slug":"video-nine-alumni-were-honoured-on-106th-foundation-day-of-lucknow-university-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ विवि के 106वें स्थापना दिवस पर नौ पूर्व छात्रों को किया गया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखनऊ विवि के 106वें स्थापना दिवस पर नौ पूर्व छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। आनंद सिंह बिसेन (वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रमुख - कॉर्पोरेट अफेयर्स, उत्तर भारत, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड) ने अमर उजाला से अपनी पुरानी यादें साझा कीं। उन्होंने विश्वविद्यालय से 1991 में बी.ए और 1996 में समाज कार्य विभाग से मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट (MHRM) करने वाले आनंद सिंह बिसेन को कॉर्पोरेट मामलों, नीतिगत समन्वय, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में 26 वर्षों से अधिक का विशिष्ट अनुभव प्राप्त है।

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