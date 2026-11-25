{"_id":"6b06cbd81ac759fe6b081603","slug":"video-nine-alumni-were-honoured-on-106th-foundation-day-of-lucknow-university-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ विवि के 106वें स्थापना दिवस पर नौ पूर्व छात्रों को किया गया सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखनऊ विवि के 106वें स्थापना दिवस पर नौ पूर्व छात्रों को किया गया सम्मानित
लखनऊ विवि के 106वें स्थापना दिवस पर नौ पूर्व छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। आनंद सिंह बिसेन (वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रमुख - कॉर्पोरेट अफेयर्स, उत्तर भारत, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड) ने अमर उजाला से अपनी पुरानी यादें साझा कीं।
उन्होंने विश्वविद्यालय से 1991 में बी.ए और 1996 में समाज कार्य विभाग से मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट (MHRM) करने वाले आनंद सिंह बिसेन को कॉर्पोरेट मामलों, नीतिगत समन्वय, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में 26 वर्षों से अधिक का विशिष्ट अनुभव प्राप्त है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।