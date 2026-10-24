लखनऊ: मिसेज मूनलाइट सीजन-2 में यह बनीं विजेता, जीतने के बाद जानिए क्या कहा

{"_id":"6adc89e14efc3699c60ec403","slug":"video-13-out-of-14-lifts-at-the-womens-medical-college-are-out-of-service-causing-difficulties-for-patients-moving-around-the-6-story-building-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"महिला मेडिकल कॉलेज में 14 में से 13 लिफ्ट बंद, 6 मंजिला भवन में मरीजों को ऊपर आने-जाने में होती है परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}