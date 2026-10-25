Lucknow News: लोगों ने लिया नशामुक्ति का संकल्प

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लखनऊ। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ की ओर से शनिवार को एसटीसी बरेली में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान चलाया गया। इस दौरान नशामुक्ति की शपथ के साथ योग, फिटनेस चैलेंज, पेनल्टी शूटआउट, रस्साकशी और साइक्लिंग कराई गई। अधिकारियों ने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेल को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। इसमें 120 से अधिक स्वयंसेवकों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।