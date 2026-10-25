Lucknow News: घर मालिकों को राशन, किरायेदार खाली हाथ
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:37 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:37 AM IST
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लखनऊ। फैजुल्लागंज में बाढ़ का पानी उतरने के बाद राशन किट वितरण में भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान मालिकों को राशन दिया जा रहा है, जबकि उन्हीं मकानों में रहने वाले किरायेदारों को राहत सामग्री नहीं मिल रही। राशन बांट रहे कर्मचारी आधार हाथ में लेकर भटक रहे इन किरायेदारों की बात भी नहीं सुनते।
शनिवार दोपहर करीब एक बजे दुर्गापुरी काॅलोनी में राशन वितरण के दौरान कई महिलाओं ने कर्मचारियों को घेर लिया। यहां आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद राशन किट दी जा रही थी और लाभार्थियों की फोटो भी खींची जा रही थी। प्राची, मनीष और अन्य किरायेदारों ने बताया कि बाढ़ से उनका भी नुकसान हुआ है लेकिन उन्हें राशन नहीं मिला।
चक्कर लगा रहे लोग, फिर भी नहीं मिला राशन
रीतू, राधा, रामदुलारी और राजकुमारी समेत कई लोगों ने बताया कि वे कई बार कर्मचारियों से शिकायत कर चुके हैं लेकिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। वितरण कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें केवल दुर्गापुरी में राशन बांटने के निर्देश मिले हैं।
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गलियों में अब भी जलभराव
भार्गव कॉलोनी की कई गलियों और प्लॉटों में अब भी पानी भरा है। कीचड़ और गंदगी से लोग परेशान हैं। मामा चौराहा और दाउदनगर मुख्य मार्ग के किनारे पंपिंग सेट से पानी निकाला जा रहा है।
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शनिवार दोपहर करीब एक बजे दुर्गापुरी काॅलोनी में राशन वितरण के दौरान कई महिलाओं ने कर्मचारियों को घेर लिया। यहां आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद राशन किट दी जा रही थी और लाभार्थियों की फोटो भी खींची जा रही थी। प्राची, मनीष और अन्य किरायेदारों ने बताया कि बाढ़ से उनका भी नुकसान हुआ है लेकिन उन्हें राशन नहीं मिला।
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चक्कर लगा रहे लोग, फिर भी नहीं मिला राशन
रीतू, राधा, रामदुलारी और राजकुमारी समेत कई लोगों ने बताया कि वे कई बार कर्मचारियों से शिकायत कर चुके हैं लेकिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। वितरण कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें केवल दुर्गापुरी में राशन बांटने के निर्देश मिले हैं।
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गलियों में अब भी जलभराव
भार्गव कॉलोनी की कई गलियों और प्लॉटों में अब भी पानी भरा है। कीचड़ और गंदगी से लोग परेशान हैं। मामा चौराहा और दाउदनगर मुख्य मार्ग के किनारे पंपिंग सेट से पानी निकाला जा रहा है।