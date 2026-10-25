Lucknow News: घर मालिकों को राशन, किरायेदार खाली हाथ

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शनिवार दोपहर करीब एक बजे दुर्गापुरी काॅलोनी में राशन वितरण के दौरान कई महिलाओं ने कर्मचारियों को घेर लिया। यहां आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद राशन किट दी जा रही थी और लाभार्थियों की फोटो भी खींची जा रही थी। प्राची, मनीष और अन्य किरायेदारों ने बताया कि बाढ़ से उनका भी नुकसान हुआ है लेकिन उन्हें राशन नहीं मिला।चक्कर लगा रहे लोग, फिर भी नहीं मिला राशनरीतू, राधा, रामदुलारी और राजकुमारी समेत कई लोगों ने बताया कि वे कई बार कर्मचारियों से शिकायत कर चुके हैं लेकिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। वितरण कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें केवल दुर्गापुरी में राशन बांटने के निर्देश मिले हैं।गलियों में अब भी जलभरावभार्गव कॉलोनी की कई गलियों और प्लॉटों में अब भी पानी भरा है। कीचड़ और गंदगी से लोग परेशान हैं। मामा चौराहा और दाउदनगर मुख्य मार्ग के किनारे पंपिंग सेट से पानी निकाला जा रहा है।