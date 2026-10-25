फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   It is essential to raise one's voice against crime.

Lucknow News: अपराध के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी

Sun, 25 Oct 2026 02:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
It is essential to raise one's voice against crime.
पुलिस की पाठशाला में मौजूद छात्राएं
प्रमुख बातें
विज्ञापन

अपराध के खिलाफ चुप न रहें, आवाज जरूर उठाएं। सही समय पर शिकायत करना जरूरी। इंटरनेट पर अच्छा और बुरा, दोनों तरह का कंटेंट मौजूद है। अच्छी चीजों का इस्तेमाल कर हम सकारात्मक बन सकते हैं और बेहतर भविष्य बना सकते हैं। साइबर क्राइम का शिकार होने पर 1930 पर शिकायत करें। महिलाओं के लिए 1090 सबसे बड़ा हथियार है, जो 24 घंटे काम करता है।


सवाल-जवाब

सवाल : अगर घरवाले शिकायत पर कुछ न करें तो क्या करना चाहिए?
जवाब : बिना किसी की मदद लिए भी घर बैठे 1090, सीएम पोर्टल या यूपी पुलिस के एक्स हैंडल पर शिकायत की जा सकती है।

सवाल : अगर पुलिस वाले मदद न करें तो क्या करना होगा?
जवाब : अगर कोई पुलिसकर्मी शिकायत को अनसुना करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। शिकायत करने के कई रास्ते हैं।

सवाल : सिपाही की नौकरी करते हुए किसी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं?
जवाब : बिल्कुल। सिपाही की नौकरी करते हुए भी दूसरी नौकरियों के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। बस, विभाग को पहले से ही जानकारी देनी होगी।

सवाल : इंटर की छात्राओं प्रियांशी, काव्या और निधि ने पूछा कि अगर रास्ते में कोई परेशान करे तो क्या करना चाहिए?
जवाब : ऐसी स्थिति में शोर मचाना ही काफी है। रास्ते में जो भी पुलिसकर्मी नजर आए, उससे मदद मांगें।

चित्र परिचय :
विकासनगर स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में शनिवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट और विकासनगर के एसओ आलोक सिंह मौजूद रहे। कॉलेज की ओर से प्रधानाचार्य कुसुम वर्मा और अन्य स्टाफ भी शामिल हुआ।

पुलिस की पाठशाला में मौजूद छात्राएं

पुलिस की पाठशाला में मौजूद छात्राएं

पुलिस की पाठशाला में मौजूद छात्राएं

पुलिस की पाठशाला में मौजूद छात्राएं

पुलिस की पाठशाला में मौजूद छात्राएं

पुलिस की पाठशाला में मौजूद छात्राएं

पुलिस की पाठशाला में मौजूद छात्राएं

पुलिस की पाठशाला में मौजूद छात्राएं

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed