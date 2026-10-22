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लखनऊ: गन्ना संस्थान के गेट पर बैठे किसान महापंचायत के नेता, सरकार को दी चेतावनी

रोहित मिश्र

Updated Thu, 22 Oct 2026 08:13 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 08:13 PM IST







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डालीबाग स्थित गन्ना किसान संस्थान में होने वाली किसान मजदूर महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत अन्य किसान गन्ना संस्थान के गेट बाहर धरने पर बैठ गए है उन्होंने कहा कि शुक्रवार को पंचायत या तो संस्थान के अंदर होगी या सड़क पर होगी। ... और पढ़ें

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