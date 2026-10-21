यूपी: कैसे जुड़े श्रद्धा के नागपुर से तार, तलाशी जा रही है जेड गैंग से कनेक्शन की पड़ताल; पढ़िए पूरी कुंडली

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जेड गैंग के सरगना जुल्फिकार बेहलिम और उसका भाई मोहसिन बेहलिम बताए जाते हैं। गैंग पर मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में रंगदारी, कारोबारियों को धमकाने और हिंसा जैसी वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं। जुलाई 2026 में एक बिल्डर से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में जुल्फिकार, मोहसिन समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगस्त में इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) लगाया गया। मुंबई पुलिस के अनुसार, गैंग के तार मादक पदार्थों और सोने की तस्करी से भी जुड़े हैं।यूपी पुलिस के पास श्रद्धा के इस गैंग से संबंधों का फिलहाल कोई पुष्ट सबूत नहीं है। हालांकि, फरारी के दौरान नागपुर पहुंचने और संरक्षण मिलने के पहलू की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि गैंग ने श्रद्धा को एक फार्म हाउस में ठहराने की तैयारी की थी लेकिन यूपी पुलिस को समय रहते उसकी लोकेशन मिल गई और फार्म हाउस स्थानांतरित होने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धा की मदद करने वालों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।नागपुर में गिरफ्तारी के बाद श्रद्धा का 1.18 मिनट का वीडियो सामने आया है। इसमें वह पुलिसकर्मियों से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाने से मना करती और सांस लेने में परेशानी की बात कहती सुनाई देती है। वह आगे की सीट पर बैठाने का अनुरोध करती है लेकिन पुलिसकर्मी उसे अन्य आरोपियों के साथ सबसे पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए कहते हैं। पुलिसकर्मी श्रद्धा को भरोसा दिलाते हैं कि दिक्कत होने पर व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले वीडियो में पुलिसकर्मी श्रद्धा से कहते नजर आ रहे हैं कि मीडिया तो कुछ भी दिखाती है। मीडिया ने तुम्हारी बदनामी कर दी। इस पर श्रद्धा कहती है कि ऐसा मीडिया की वजह से हुआ है।कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस की नजर माॅडल श्रद्धा और अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन पर है। उसके मोबाइल में ऐसे राज छिपे होने की आशंका है, जिनके सामने आने पर कई सफेदपोशों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नागपुर से गिरफ्तार श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और चालक दानिश के पास से चार मोबाइल फोन मिले हैं। इनमें फरारी के दौरान लोगों से हुई बातचीत और चैट के रिकॉर्ड होने की संभावना है। इसके अलावा, घटना से पहले आरोपियों की किन-किन लोगों से बातचीत होती थी, इसकी जानकारी भी मोबाइल फोन से मिल सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि आरोपियों के मोबाइल फोन का डाटा कभी सामने आएगा या कई राज हमेशा के लिए दफन रह जाएंगे।