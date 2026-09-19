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लखनऊ: फूड एक्सपो में स्वाद के साथ रोजगार की कहानी, रसोई से कारोबार तक पहुंचा हुनर

रोहित मिश्र

Updated Sat, 19 Sep 2026 09:39 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 09:39 PM IST







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लखनऊ के फूड एक्सपो में सिर्फ तरह-तरह के स्वाद ही नहीं, उनके पीछे संघर्ष और रोजगार की कहानियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं। एक स्टॉल पर पत्नी के बनाए नमकीन-पारे ने कारोबार का रूप लिया तो दूसरे पर लावारिस बच्चों के हाथों तैयार सरसों का तेल लोगों की पसंद बना। ... और पढ़ें

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