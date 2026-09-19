लखनऊ: पान की चॉकलेट से मिलेट्स और कुकीज तक छाए देसी उत्पाद, उमड़े लोग

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विश्वकर्मा स्वरोजगार देशी मेले में पारंपरिक हुनर ने आधुनिक बाजार का अंदाज अपना लिया। महोबा का देशावरी पान चॉकलेट, लड्डू और शरबत के रूप में दिखा तो कानपुर के मिलेट्स से कुकीज और लखनऊ के आम से चटनी, जूस, आम पापड़ व अचार ने लोगों का ध्यान खींचा। मेले के अंतिम दिन इन उत्पादों में स्थानीय हुनर को कारोबार से जोड़ने की कोशिश साफ नजर आई।

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