Lucknow News: भातखंडे में कल सोनल मानसिंह सिखाएंगी शास्त्रीय नृत्य के गुर

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लखनऊ। पद्मविभूषण डॉ. सोनल मानसिंह सोमवार को को भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से रूबरू होंगी। वह विद्यार्थियों के साथ सांगीतिक विमर्श करेंगी और नृत्य कार्यशाला में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के विभिन्न पक्षों पर मार्गदर्शन देंगी। यह आयोजन पंडित बिरजू महाराज की स्मृति में स्थापित बिरजू महाराज चेयर के तहत नृत्य विभाग की ओर से किया जाएगा।कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी विभागों के विद्यार्थी शामिल होंगे। सांगीतिक विमर्श और संवाद के साथ नृत्य कार्यशाला व नृत्य संरचना सत्र होगा। इसमें भावाभिव्यक्ति, लय, नृत्य संरचना, मंचीय प्रस्तुति और शास्त्रीय नृत्य की तकनीक पर विद्यार्थियों को जानकारी मिलेगी।भरतनाट्यम और ओडिसी की प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉ. सोनल मानसिंह ने देश-विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को व्यापक पहचान दिलाई है। वह 90 से अधिक देशों में प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।