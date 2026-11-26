{"_id":"6b0852d5345a52de150e2288","slug":"video-international-tribal-participation-festival-organized-at-up-darshan-park-in-lucknow-on-birsa-munda-jayanti-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ में बिरसा मुंडा जयंती पर यूपी दर्शन पार्क में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखनऊ में बिरसा मुंडा जयंती पर यूपी दर्शन पार्क में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव आयोजित
लखनऊ में गोमती नगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।