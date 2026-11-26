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लखनऊ में गोमती नगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया गया।

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