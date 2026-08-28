Jammu: समोल में राशन डीलर पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

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गांव के ग्रामीणों ने राशन डीलर पर निर्धारित मात्रा से कम राशन देने, अभद्र व्यवहार करने और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों का एक शिष्टमंडल जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने प्रशासन से राशन वितरण व्यवस्था की जांच कर उन्हें निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध करवाने की मांग भी की।

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