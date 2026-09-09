सड़क हादसे में उजड़ा परिवार: नौ साल बाद मिला इंसाफ, बीमा कंपनी मृतक बैंक मैनेजर के परिवार को देगी 1.28 करोड़

मामले में चालक और कार मालकिन को क्रमश

12 जुलाई 2021 और 4 सितंबर 2023 को एक-पक्षीय घोषित कर दिया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद अभिकरण ने 1,28,97,690 रुपये मुआवजा तय किया और इसके भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर डाली। राशि पर दावा दायर करने की तारीख से भुगतान तक 7.5 फीसदी सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा।



कार मालकिन की आपत्ति

वाहन मालकिन ने कहा कि कार का प्राइवेट कार पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत व्यापक बीमा था, जिसमें कार में सवार लोगों का जोखिम भी कवर था। हादसे में वाहन को हुए नुकसान का दावा बीमा कंपनी ने दुर्घटना की पुष्टि, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेज की जांच के बाद निपटा दिया था। लिहाजा, यदि याचिकाकर्ताओं का दावा साबित होता है और मुआवजा तय किया जाता है तो उसका भुगतान बीमा कंपनी को करना चाहिए।



बीमा कंपनी की आपत्ति

बीमा कंपनी ने याचिका के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उसे वाहन सौंपना पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। कंपनी ने हादसे को अज्ञात ट्रक की टक्कर बताते हुए इसे हिट एंड रन के प्रावधानों के तहत आने वाला मामला बताया। साथ ही ट्रक के चालक, मालिक और बीमाकर्ता को पक्षकार नहीं बनाए जाने पर आपत्ति जताई। कंपनी ने दावा राशि को भी अत्यधिक बताते हुए याचिका खारिज करने की मांग की।