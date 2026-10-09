जम्मू-कश्मीर: पहले नवरात्र से शुरू होगी त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा यात्रा, अंतिम नवरात्र को कटड़ा में होगा समापन

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श्री माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा यात्रा पहले नवरात्र की सुबह से मां वैष्णो देवी पारम्पारिक मार्ग पर स्थित चरण पादुका मंदिर से होगी। यात्रा का आयोजन श्री सनातन धर्म सभा कटड़ा व रियासी के तत्वाधान से किया जाएगा। यात्रा के कन्वीनर रतन शर्मा ने बताया कि त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा यात्रा को बढ़ाया जा सके,इसके पूरे प्रयास जारी है। कटड़ा में हर वर्ष एक करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आते है,लेकिन त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा यात्रा पर श्रद्धालु नहीं पहुंच पाते है। यात्रा मार्ग लगभग एक सौ किलोमीटर है,लेकिन इसमें ज्यादा वाहन के जरिए ही सफ़र किया जा सकता है। दस से बारह किलोमीटर का सफर पैदल चल या फिर घोड़ा इत्यादि के जरिए तय किया जा सकता है। यात्रा मार्ग पर कई प्राकृतिक व ऐतिहासिक चीजें भी देखने लायक है। यात्रा को सुचारु रूप से चलाने और इसमें बाहरी लोगों की भी भागेदारी हो इसका प्रयास जारी है। रविवार से शुरू हो रही परिक्रमा यात्रा में सभी को शामिल होने की अपील की गई। यात्रा कटड़ा से शुरू होगी और रियासी व कटड़ा मार्ग पर स्थित धार्मिक स्थलों पर पहुंचेगी। इसके अलावा भमाग के धार्मिक स्थानों पर भी जाएगी। यात्रा का समापन अंतिम नवरात्र के दिन कटड़ा में होगा। यात्रा मार्ग पर भव्य व विशाल मंदिर बनाए जाने का काम जारी है।

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