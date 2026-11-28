भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का नेतृत्व करने के बाद जम्मू में जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाना जम्मू-कश्मीर के लिए एक निर्णायक बदलाव साबित हुआ। इससे लोगों के अधिकारों, सुरक्षा और विकास के रास्ते में लंबे समय से आ रही बाधाएं दूर हुईं। उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवाद और अलगाववाद कमजोर हुआ है और विकास कार्यों को गति मिली है।



अनुच्छेद 370 हटने से विकास को मिली रफ्तार

रक्षा मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों की तुलना में पीछे रखने का कारण था। इस प्रावधान के चलते देश के अन्य नागरिकों को मिलने वाले कई अधिकार और सुविधाएं जम्मू-कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुंच पाती थीं। उन्होंने कांग्रेस पर आजादी के बाद कई गलत फैसले लेने का आरोप लगाते हुए अनुच्छेद 370 को भी उनमें से एक बताया।



राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा लंबे समय से अनुच्छेद 370 का विरोध करती रही है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डोगरा नेतृत्व के समय से पार्टी इसे हटाने की मांग कर रही थी। भाजपा ने संसद में स्पष्ट बहुमत मिलने पर इसे हटाने का वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में यह वादा पूरा किया गया।



एक पल की गलती कई सदियों तक सजा दे सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। राजनाथ ने अनुच्छेद 370 हटाने को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने वाला कदम बताया।