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जम्मू-कश्मीर: डोडा जीएमसी में कर्मचारियों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी, भर्ती नियमों पर अड़े कर्मचारी

Nikita Gupta

Updated Sat, 28 Nov 2026 05:17 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 05:17 PM IST







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डोडा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में गैर राजपत्रित कर्मचारियों की सेवा भर्ती नियमों को अधिसूचित करने की मांग पर हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। सात साल से मांग उठा रहे कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने अब तक कोई ठोस पहल नहीं की, जिससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जबकि आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। ... और पढ़ें

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