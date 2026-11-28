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जम्मू: राजनाथ की रैली में बाबा चंचल सिंह का शक्ति प्रदर्शन, बड़ी संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ता

Nikita Gupta

Updated Sat, 28 Nov 2026 05:17 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 05:17 PM IST

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में बाबा चंचल सिंह बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर सत शर्मा का धन्यवाद करते हुए रैली में कार्यकर्ताओं की भागीदारी के लिए आभार जताया। ... और पढ़ें

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