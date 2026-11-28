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जम्मू: किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग दे रहा सब्सिडी, योजनाओं का लाभ उठाने की अपील

Nikita Gupta

Updated Sat, 28 Nov 2026 05:17 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 05:17 PM IST

बागवानी विभाग किसानों को पेड़ लगाने, कुआं, तालाब निर्माण और अन्य योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान कर रहा है। विभाग ने किसानों से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने की अपील की है। ... और पढ़ें

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