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भैया दूज के अवसर पर जानीपुर, बनतालाब और मुठी के बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जिससे मिठाई, उपहार और पूजन सामग्री की दुकानों पर खूब चहल-पहल रही। त्योहार की भीड़ के चलते मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लग गया और शाम के समय वाहन रेंगते नजर आए, जिससे लोगों को परेशानी हुई तथा यातायात पुलिस को जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

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