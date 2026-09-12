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जम्मू-कश्मीर: एनएचएम कर्मियों की हड़ताल जारी, सीएचसी के बाहर प्रदर्शन कर उठाई मांगें

Nikita Gupta

Updated Sat, 12 Sep 2026 04:55 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 04:55 PM IST







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सांबा में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है और कर्मचारियों ने सीएचसी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही और सरकार से जल्द समाधान की अपील की। ... और पढ़ें

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