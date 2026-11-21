{"_id":"6b01afc969530a14290c2cf6","slug":"video-the-sdrf-team-conducted-a-mock-drill-in-the-basantar-river-in-samba-the-personnel-tested-their-rescue-and-relief-preparedness-for-dealing-with-floods-and-other-disasters-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: बसंतर नदी में एसडीआरएफ का मॉक ड्रिल, बाढ़ से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: बसंतर नदी में एसडीआरएफ का मॉक ड्रिल, बाढ़ से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:20 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:20 PM IST







Link Copied



सांबा की बसंतर नदी में एसडीआरएफ टीम ने बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें जवानों ने बचाव एवं राहत अभियान का अभ्यास किया। इस दौरान आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने, त्वरित प्रतिक्रिया देने और अपनी आपदा प्रबंधन तैयारियों को परखने पर जोर दिया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन