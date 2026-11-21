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The SDRF team conducted a mock drill in the Basantar River in Samba. The personnel tested their rescue and relief preparedness for dealing with floods and other disasters.
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जम्मू-कश्मीर: बसंतर नदी में एसडीआरएफ का मॉक ड्रिल, बाढ़ से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा
सांबा की बसंतर नदी में एसडीआरएफ टीम ने बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें जवानों ने बचाव एवं राहत अभियान का अभ्यास किया। इस दौरान आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने, त्वरित प्रतिक्रिया देने और अपनी आपदा प्रबंधन तैयारियों को परखने पर जोर दिया गया।
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