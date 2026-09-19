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जम्मू: विजयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, बांटी मिठाइयां

Nikita Gupta

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:42 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 10:42 PM IST







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विजयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन कार्यक्रम आयोजित कर मनाया और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन और देशभर में उनके जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रमों का उल्लेख किया। ... और पढ़ें

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