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जम्मू: आरएस पुरा में आंधी-ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, धान की फसल खराब

Nikita Gupta

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:57 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:57 PM IST







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आरएस पुरा उपजिला में बीती रात तेज आंधी ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित किसानों ने सरकार से आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की मांग की है, ताकि वे दोबारा फसल लगाकर अपने परिवार का खर्च चला सकें। ... और पढ़ें

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