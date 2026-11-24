रेलवे बोर्ड के विशेष कार्य अधिकारी (बिजली इंजीनियरिंग) शोभित गुप्ता ने सभी क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को पत्र जारी कर इस संबंध में संभावनाओं और खर्च का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एसी एस्कॉर्ट स्टाफ के लिए पर्याप्त विश्राम सुविधाओं का अभाव लंबे समय से चिंता का विषय है। यह मुद्दा अदालती मामलों और क्षेत्रीय रेलवे की पीएनएम बैठकों में भी उठता रहा है।



रेलवे ऐसे प्रमुख आरंभिक और अंतिम स्टेशनों की पहचान करेगा, जहां बड़ी संख्या में ट्रेनें आती-जाती हैं और बाहरी एसी एस्कॉर्ट स्टाफ को वापसी यात्रा से पहले आराम की जरूरत होती है। स्टाफ को बिस्तर, शौचालय और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की सुविधा उपलब्ध कराने की मंशा है। रेलवे बोर्ड ने प्रत्येक डॉरमेट्री में चार से छह कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था का आकलन करने को कहा है। इसके लिए भवन निर्माण और अन्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च का अलग-अलग ब्योरा मांगा गया है।