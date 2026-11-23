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गांदरबल: बशीर मीर के घर पहुंचे अल्ताफ बुखारी, शोकाकुल परिवार को बंधाया ढांढस; भारत-पाक संवाद पर भी दिया बयान

Nikita Gupta

Updated Mon, 23 Nov 2026 05:23 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 05:23 PM IST







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अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कंगन में बशीर मीर के घर पहुंचकर उनकी मां के निधन पर शोक जताया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सार्थक संवाद कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ... और पढ़ें

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