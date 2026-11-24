इनका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में पर्यटन और तीर्थाटन सुविधाओं का विस्तार करना है। इनमें सबसे बड़ी परियोजना जम्मू के तवी रिवरफ्रंट की है, जिस पर 1567.91 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत बिक्रम चौक से हरकी पौड़ी तक रिवरफ्रंट का विस्तार किया जाएगा।



तवी नदी किनारे पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के साथ होटल, मॉल और व्यावसायिक परिसरों के विकास में निजी निवेश जुटाने का भी प्रस्ताव है। जम्मू स्मार्ट सिटी के निदेशक सुनील ठुसु के अनुसार अगले तीन माह में काम शुरू करने की तैयारी है। परियोजना से पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ने और स्थानीय स्तर पर रोजगार व कारोबार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।